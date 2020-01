Lazio, quando giochi all’Olimpico segni sempre

La Lazio in casa è inarrestabile, segnando sempre a dismisura: da inizio campionato non è mai rimasta a secco

Il rendimento della Lazio all’interno dello Stadio Olimpico è qualcosa di sensazionale: un solo pareggio (quello storico con l’Atalanta ndr) e poi tutte vittorie.

L’impianto nel cuore di Roma è un vero e proprio fortino inespugnabile, difeso in ogni modo dai valorosi cavalieri in corazza biancoceleste. In ogni partita disputata all’interno dell’Olimpico, la squadra di Inzaghi ha segnato sempre almeno un gol (il più delle volte più di uno), a dimostrazione della potenza dell’attacco laziale.