Lazio, il nuovo anno porta anche i rinnovi: ecco i giocatori interessati

Lazio, la società vuole al più presto rinnovare i contratti in scadenza nel 2020 di alcuni giocatori biancocelesti

Il 2019 volge al termine, il 2020 si aprirà con la sessione invernale di calciomercato ma porterà anche alcuni rinnovi in casa Lazio. Mai come ora infatti la società vuole impegnarsi per trattenere i suoi migliori giocatori.

Come riporta La Gazzetta dello sport il primo della lista è proprio Luis Alberto. Lo spagnolo ha un contratto in scadenza nel 2022 e l’idea è quello di prolungarlo fino al 2024. Stesso discorso per Luiz Felipe: anche il brasiliano ha un contratto in scadenza nel 2022. Per un’altra stagione poi dovrebbero rinnovare anche i due senatori Lulic e Parolo, entrambi in scadenza a giugno. Margine di rinnovo anche per Bastos, il contratto del difensore scadrà nel 2021.