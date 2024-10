Lazio, Noslin si carica sui social in vista della ripresa dopo la sosta – VIDEO

Lazio, l’ex Verona vuole ripartire dopo il momento delicato scaturito anche con l’espulsione di Amburgo caricandosi con una stories social

L’avvio di stagione della Lazio è stato dinamico e propositivo e lo dimostrano non solo il gioco espresso dai biancocelesti di Baroni, ma anche i risultati ottenuti fino ad ora. L’unica nota che il tecnico toscano spera diventi anch’essa positiva ma che attualmente è negativa è il percorso stagionale di Noslin. L’ex Verona non ha iniziato benissimo la stagione, come dimostra anche l’espulsione rimediata ad Amburgo contro la Dinamo Kiev.

Il giocatore però non vuole darsi per vinto, e dopo la sosta vuole ripartire alla grande, già dalla sfida di sabato contro la Juventus. Il ragazzo per caricarsi pubblica un video su Instagram