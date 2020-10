Lazio, nessun problema per Fares, Muriqi scatenato in allenamento

A Formello si allena regolarmente Mohamed Fares, mentre Vedat Muriqi realizza una tripletta contro la Primavera.

Dopo le brutte notizie dei giorni scorsi legate agli infortuni, a Formello arriva finalmente una buona notizia. Mohamed Fares, il quale non ha preso parte all’ultima partita dell’Algeria contro il Messico causa problemi fisici, si è allenato quest’oggi, provato dal tecnico Inzaghi esterno di sinistra. Contro la Samp dovrebbe quindi essere lui, salvo nuove sorprese, a scendere in campo dal primo minuto. Per far fronte all’infortunio di Lazzari invece, il tecnico piacentino dovrà fare affidamento a Djavan Anderson.

Notizie incoraggianti arrivano anche dal test effettuato contro la Primavera (a cui si sono aggregati alcuni Under 18), in cui è apparso in grande spolvero Vedat Muriqi, autore di una tripletta. Le altre reti sono state siglate da Caicedo, Luis Alberto e Cerbara (doppietta).

A riposo Escalante e Andreas Pereira, che rimangono in dubbio per la sfida contro i blucerchiati. Al centro, con Leiva e Luis Alberto, provato Cataldi.

Lavoro differenziato per Luiz Felipe, Marusic e Lulic. Il brasiliano potrebbe esser erecuperato per la sfida contro il Borussia Dortmund.