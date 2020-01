Lazio Napoli, i partenopei in viaggio verso Roma

Si sta per concludere la vigilia di Lazio Napoli, ed i giocatori guidati da Gattuso stanno partendo verso Roma

La vigilia di Lazio-Napoli è partita questo primo pomeriggio con le dichiarazioni degli allenatori e a breve si concluderà.

A 24 ore dal fischio di inizio, il Napoli è alla volta della Capitale: la squadra di Gattuso fa sapere, tramite il proprio account Twitter, che è in viaggio verso Roma per disputare la partita contra la Lazio domani pomeriggio alle 18:00. La squadra sta viaggiando in treno e quindi arriverà verso le 19:30 circa.