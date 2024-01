Lazio-Napoli, Sarri non ha dubbi: scelto l’attacco titolare per il match di domenica 28 gennaio. Le ultime

Come riportato dal Corriere dello Sport, si avvicina il giorno di Lazio Napoli, match valido per la 22^ giornata di Serie A.

Sarri sta ultimando le prove per scegliere la miglior formazione da schierare contro i campioni d’Italia: Castellanos è rientrato in gruppo e sembra sicuro della titolarità al centro dell’attacco. Ai suoi lati chance per Isaksen a destra, vista l’assenza di Zaccagni e Felipe Anderson a sinistra.