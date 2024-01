Lazio-Napoli, i numeri in casa contro i campani: ecco i precedenti a chi sorridono. Tutti i dettagli in vista della gara

Sui propri canali ufficiali Lazio ricorda i precedenti in casa contro il Napoli, in vista della sfida in programma questa domenica.

I PRECEDENTI– «La squadra di Sarri si prepara ad affrontare il Napoli.

Una partita che vede i numeri leggermente a favore della Lazio: su 67 gare di Serie A a Roma infatti, i biancocelesti hanno vinto 28 volte, l`ultima per 2-0 nel dicembre 2020.

Completano il dato 20 sconfitte (la più recente è l`1-2 del novembre 2022) e 19 pareggi (manca dall`1-1 del febbraio 2013). Sono inoltre 37 i gol realizzati dai capitolini, contro i 16 dei giallorossi.

Precedenti totali: 164 (51 vittorie Lazio, 50 pareggi, 63 vittorie Napoli)

Ultima vittoria Lazio: 1-2 (02.09.2023)

Ultima vittoria Napoli: 1-2 (03.09.2022)

Ultimo pareggio: 1-1 (05.11.2016)

Gol totali Lazio: 192

Gol totali Napoli: 218

Vittorie con più gol realizzati in casa: 5-1 Lazio (1994) – 1-4 Napoli (2017)».