Lazio, Muriqi (quasi) pronto al rientro. Inzaghi gli chiede di accelerare

Lazio, Muriqi pronto al rientro. Inzaghi gli chiede di accelerare

Vedat Muriqi tra infortuni e ambientamento sta faticando molto all’inizio dell’avventura nella Capitale. Uno stiramento gli ha impedito di prendere continuità e lo ha molto rallentato. Simone Inzaghi infatti avrebbe voluto concedergli diversi minuti con Udinese e Spezia, ma il kosovaro era ai box. Dopo tre giorni di differenziato, l’ex Fenerbahce non ha ancora chance di incidere da titolare, ma comincerà a rientrare nelle rotazioni, anche per aumentare il feeling con i compagni. Simone chiede al suo nuovo acquisto estivo di accelerare, per poi sfruttare la sosta natalizia e diventare un fattore importante alla ripresa del campionato col nuovo anno.