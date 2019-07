Morata gioca alla PlayStation e sceglie la Lazio, il commento di Immobile – VIDEO

Siparietto social tra Immobile e Morata: il giocatore dell’Atletico gioca alla PlayStation con la Lazio e fa segnare il bomber biancoceleste

Nella vita di un calciatore, non esiste un minuto in cui non si pensi al pallone. Neppure in vacanza. Perchè se il calcio ha momentaneamente lasciato i campi di gioco, coi videogiochi c’è sempre un’altra partita da vincere. Lo sanno bene Jessica Melena ed Alice Campello, rispettivamente mogli di Ciro Immobile ed Alvaro Morata, protagoniste di un siparietto social tutto da ridere. La bella Alice, infatti, riprende il compagno intento a giocare alla PlayStation con la Lazio ed esultare con entusiasmo alla rete del bomber biancoceleste. Il video, pubblicato sul suo profilo Instagram, è stato prontamente ricondiviso e commentato da lady Immobile: «Povere noi!». Non poteva poi mancare la battuta del numero 17 che spalleggia Morata: «Bravo! Tu sai come passare il tempo. Mitico».