Lazio, Monchi: «Luis Alberto? Non parlo, diventerebbe una bomba…»

Luis Alberto e il Siviglia, pista concreta o solo un flirt? Intanto in Spagna, Monchi ha commentato così la vicenda di mercato

Solo un flirt o qualcosa di più? Luis Alberto è un giocatore della Lazio, Inzaghi ha fatto espressa richiesta di vederlo ancora in biancoceleste, ma il Siviglia continua a fargli l’occhiolino. Il giocatore, dal canto suo, ha lasciato ben più di uno spiraglio aperto al club andaluso: non è una novità che il suo sogno sia quello di tornare a casa e vestire i colori che tifa. Il suo futuro all’ombra del Colosseo, insomma, non è così scontato. E mentre lo spagnolo è atteso a Formello per un incontro chiarificatore, in Spagna, il ds Monchi ha commentato così la vicenda: «Non fatemi domande su Luis Alberto, non mi piace parlare di giocatori che non fanno parte della rosa del Siviglia. Sarebbe una mancanza di rispetto, e per di più lui è anche cresciuto qui. Conosco il calcio italiano e so che se ora dicessi qualcosa, domani diventerebbe una bomba. Quindi, preferisco semplicemente non rispondere».

Queste le parole del direttore sportivo raccolte durante la conferenza stampa di presentazione dei neo acquisti De Jong e Dabbur.