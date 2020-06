Lazio, Milinkovic suona la carica: «Abbiamo il dovere di provarci» VIDEO

Lazio, Milinkovic Savic ha postato su Instagram un video motivazionale per dare la carica a tutto l’ambiente biancocelste, in vista della ripresa

Manca sempre meno alla ripresa della Serie A e la Lazio non vede l’ora di tornare in campo per continuare a sognare.

Milinkovic Savic, proprio in vista della ripartenza, ha postato un video su Instagram raffigurante i gol, le esultanze e le giocate più belle di questa straordinaria stagione biancoceleste, per dare la carica a tutto l’ambiente Lazio. Nella didascalia, il sergente ha scritto: «Sono arrivati nuovi ordini dall’alto. Abbiamo il dovere di provarci. A QUALUNQUE COSTO!».