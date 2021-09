Milan Lazio, lanciata la sfida: «3 gol di Immobile e vittoria 4-1» – VIDEO

La Lazio, in vista della sfida contro il Milan accende il match pubblicando un video social con la prima tripletta di Immobile

La sfida ormai è alle porte. Domenica alle 18:00 la Lazio scenderà in campo contro il Milan per la terza giornata di Serie A, in quello che è di fatto il primo scontro diretto della stagione.

Il club biancoceleste sui social ha acceso la sfida, pubblicando il video della tripletta di Immobile del 1o settembre 2017 all’Olimpico prorpio contro i rossoneri, per un match che finì 4-1 in favore dei biancocelesti. In allegato il commento: «Una splendida vittoria»