Lazio, dopo Milan e Juventus cade anche il tabù Napoli

Lazio, i biancocelesti tornano a vincere contro i partenopei a quasi cinque anni dall’ultima volta

Prima il Milan, poi la Juventus e ora il Napoli. La Lazio di mister Inzaghi sfata un altro tabù. La rete di Immobile e la vittoria di misura contro i partenopei non solo hanno portato la decima vittoria consecutiva in campionato ma hanno portato anche ad un trionfo che mancava dal 2015.

Erano infatti cinque anni che la Lazio non riusciva a battere gli azzurri, l’ultima volta risale al 4-2 del San Paolo quando in panchina sedeva ancora mister Pioli e i biancocelesti con quella vittoria conquistarono l’accesso ai preliminari di Champions. Non c’è un record che non venga superato in questa stupenda stagione che gara dopo gara sta dando tanissime soddisfazione al mister Inzaghi che ieri è riuscito a battere anche Gattuso, allenatore che nelle stagioni precedenti aveva battuto solo una volta in Coppa Italia.