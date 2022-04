Lazio Milan, le difese funzionano: i numeri del girone di ritorno

Lazio-Milan si gioca in difesa: le sue squadre, nel girone di ritorno, hanno collezionato rispettivamento 6 e 9 clean sheet

«Il Milan è forte, non ci sono tante considerazioni da fare, prende pochi gol e fa parte della normalità purtroppo. La distanza tra noi e loro, fino a tre mesi fa, era netta, vediamo di assottigliarla» ha risposto così Sarri, a chi gli chiedeva perchè la Lazio non avesse mai segnato ai rossoneri.

I numeri della difesa di Pioli sono effettivamente impressionanti: come riporta il Corriere dello Sport, nel girone di ritorno ha ottenuto 9 clean sheet. Nella stessa parte di campionato, però, i capitolini non stati da meno: da che era il punto debole, sono riusciti a fare del reparto arretrato un punto di forza, mantenendo la porta inviolata in 6 gare.