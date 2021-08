Lazio Meppen, formazioni ufficiali: Anderson titolare, Muriqi guida l’attacco

La Lazio è pronta ad affrontare il Meppen in amichevole. Sarri sceglie il 4-3-3. Felipe Anderson c’è, Moro-Muriqi in attacco

Tutto pronto per l’amichevolecontro il Meppen. Sarri fa riposare i nazionali, recupera Felipe Anderson che aveva lavorato a parte in questi giorni. In porta scelto Strakosha, linea a 4 in difesa con Marusic e Hysaj sulle fasce e Radu e Luiz Felipe come centrali. A centrocampo il trio: Milinkovic, Leiva, Luis Alberto. In attacco la coppia Muriqi–Moro con Felipe Anderson a sostegno.

FORMAZIONE UFFICIALE (4-3-3): Strakosha, Marusic, Luiz Felipe, Radu, Hysaj, Milinkovic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Felipe Anderson, Moro, Muriqi.