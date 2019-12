Matteo Materazzi ha parlato di diversi argomenti riguardanti la Lazio

Matteo Materazzi, agente e fratello del più noto Marco, ha parlato di diversi argomenti riguardanti la Lazio ai microfoni di Tuttomercatoweb.com. Ecco ciò che ha detto.

RADU – «Sta facendo molto bene. Lo chiamano il professore, nel suo ruolo lo è. È un giocatore affidabile che da sempre il proprio contributo. Ha voluto fortemente la permanenza alla Lazio, una scelta dettata dal cuore».

MARCHETTI – «Mi rammarica tanto la sua situazione. Negli ultimi due anni si è allenato molto bene. Non gli è stata data la seconda possibilità che avrebbe meritato. È uscito dopo quattro partite di cui due vinte. Sono state fatte altre scelte, dispiace che non abbia giocato neanche in Coppa Italia. Avrebbe fatto vedere quanto è in forma. Se arrivasse una buona opportunità saremmo pronti a valutarla a gennaio».

MANOLO PORTANOVA – «Sta lavorando molto bene, è un giovane forte, forse uno dei migliori 2000 nel suo ruolo. La Juventus sta dimostrando di credere nel ragazzo e sta raccogliendo i frutti del proprio lavoro».