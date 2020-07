Lazio, ancora problemi per Marusic: stagione finita

Brutte notizie sul fronte infermeria per la Lazio, con la notizia di una nuova lesione per Marusic che gli costerà il finale di stagione

Nuovo infortunio per Adam Marusic, l’ennesimo di questa stagione, che potrebbe così chiudersi in anticipo.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, infatti, dagli esami di ieri in Paideia, sarebbe emersa una nuova lesione di muscolare, tra il primo ed il secondo grado, che gli costerebbe di fatto tutto il finale di stagione. Nuovi guai, quindi, per la Lazio ed Inzaghi che dovranno rinunciare ad una pedina importante per il rush finale verso il sogno scudetto.