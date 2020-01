Lazio, Marocchi: «La squadra sa cosa fare, l’occasione la crea sempre»

Lazio, le parole di Giancarlo Marozzi sulle dieci vittorie consecutive della squadra di Simone Inzaghi ai microfoni di Sky Sport

La Lazio arriva a quota 10 vittorie consecutive e continua a far sognare i suoi tifosi. Tantissimi i commenti positivi sulla squadra di Simone Inzaghi e sulle prestazioni dei singoli: tra questi c’è anche Giancarlo Marocchi che ai microfoni di Sky Sport ha detto:

«Se anche avesse fatto 0-0 il giudizio sulla Lazio sarebbe positivo. L’ha capita bene anche Inzaghi. Dentro tutti quelli bravi, però se a un certo punto della partita sei 0-0, puoi togliere Caicedo e mettere Cataldi per avanzare Luis Alberto. Questo perché si conosce bene anche la distribuzione fisica durante i novanta minuti. Anche la settimana scorsa a Brescia ha tolto un offensivo e ha messo uno più di sostanza fisica. Ormai è un tutt’uno, l’allenatore e i giocatori sanno quello che devono fare e non hanno fretta, non vogliono vincere al 30′ 3-0, sanno che comunque loro l’occasione la creano sempre».