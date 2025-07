Guendouzi nel mirino: la Lazio trema per la clausola di 50 milioni

Lazio, con il blocco del calciomercato la società cerca di trattenere tutti i big, ma la clausola rescissoria su Guendouzi spaventa i biancocelesti

La Lazio si prepara al raduno con un’amara consapevolezza: il mercato in entrata è bloccato a causa della violazione di tre parametri finanziari. Nonostante questa impossibilità di definire nuovi acquisti, per la Gazzetta dello Sport la rosa biancoceleste potrebbe non rimanere intatta, soprattutto per quanto riguarda i suoi pezzi pregiati. Tra i nomi che generano maggiore apprensione c’è quello di Matteo Guendouzi, centrocampista dinamico e fondamentale nell’ultima stagione. Il suo status è oggetto di attenzioni da parte di diversi club europei, e la sua partenza non è un’ipotesi del tutto esclusa.

Il rischio principale per la Lazio risiede nella clausola rescissoria di 50 milioni di euro presente nel contratto di Guendouzi. Sebbene la società abbia ribadito l’intenzione di non vendere alcun “big”, una tale cifra potrebbe tentare un club acquirente, mettendo la Lazio di fronte a una difficile decisione. Il ritorno di Maurizio Sarri sulla panchina sembrava aver “bloccato” i propositi di partenza di alcuni giocatori, ma le dinamiche del mercato possono essere imprevedibili. Il tecnico ha chiesto una rosa snella di 20 giocatori di movimento per il suo 4-3-3, ma perdere un elemento chiave come Guendouzi senza poterlo rimpiazzare complicherebbe notevolmente i suoi piani. La posizione del francese sarà quindi monitorata attentamente nelle prossime settimane, poiché il suo eventuale addio rappresenterebbe un significativo indebolimento per una Lazio già impossibilitata a rinforzarsi.