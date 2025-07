Rovella Lazio, per Sarri è la società è intoccabile, ma con la clausola e le tentazioni di mercato

Rovella Lazio, il centrocampista è imprescindibile per Maurizio Sarri, ma con la clausola rescissoria attiva e le tentazioni di mercato…

Il ritorno di Maurizio Sarri alla guida della Lazio si preannuncia complesso, non solo per il blocco del mercato in entrata, ma anche per la necessità di mantenere intatti i pilastri della rosa attuale. Tra i giocatori su cui il tecnico intende puntare, come riportato da la Gazzetta dello Sport, spicca la figura di Nicolò Rovella. Dopo un anno e mezzo, Sarri ritrova un centrocampista che potrebbe essere cruciale nel suo 4-3-3, in particolare nel ruolo di mediano o mezzala, un tassello che il Comandante aveva richiesto come priorità prima che le difficoltà di mercato fossero chiare. La sua duttilità e la sua predisposizione al gioco di Sarri lo rendono un elemento quasi intoccabile nei piani del tecnico.

Tuttavia, anche la posizione di Rovella non è esente da rischi. Come per altri big, il suo contratto include una clausola rescissoria di 50 milioni di euro, una cifra che, se attivata, costringerebbe la Lazio a cederlo. Nonostante la società abbia più volte assicurato che nessun giocatore chiave verrà venduto, le “tentazioni di mercato” – in particolare a Milano, sponda nerazzurra – potrebbero farsi sentire, mettendo a dura prova le intenzioni del club. La possibilità di perdere Rovella senza poter intervenire sul fronte acquisti rappresenterebbe un duro colpo per la Lazio e per i piani di Sarri, che si troverebbe ulteriormente limitato nel plasmare la squadra a sua immagine. La permanenza di Rovella è dunque fondamentale per le ambizioni tattiche del tecnico e sarà uno dei nodi cruciali di un calciomercato che, per i biancocelesti, si annuncia privo di volti nuovi ma non di incertezze.