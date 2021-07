Lazio, ecco chi è in bilico per il ritiro di Marienfeld: le scelte di Sarri

A piccoli passi in casa Lazio si avvicina il ritiro in quel di Marienfeld. Ecco chi rischia di non partire per la Germania

Qualche giorno in quel di Formello e poi la partenza per Marienfeld, dove si svolgerà la seconda parte della preparazione estiva. Un ritiro che sarà a porte chiuse, ma l’attenzione è tutta concentrata sulle scelte di mister Sarri.

Infatti, al di là delle situazioni legate al mercato, in primis quella di Joaquin Correa, sono tanti i giocatori in bilico e che non potrebbero partire per la Germania. Mentre i due giovani Luka Romero e Raul Moro saranno a dir poco confermati, a essere a rischio sono Maistro, Durmisi e André Anderson, che non avrebbero convinto in quel di Auronzo. Discorso diverso per Bertini e Shehu, che lavoreranno con la Primavera di mister Calori.