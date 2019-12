Lazio, Marcolin: «La squadra gira a meraviglia. Immobile il migliore in Italia»

L’ex Marcolin, ai microfoni di Radio Incontro Olympia, ha commentato la gara di sabato sera tra Lazio e Juventus

L’ex Lazio, Dario Marcolin, è intervenuto a Radio Incontro Olympia per parlare della gara contro la Juventus: «Contro l’Udinese è stata una partita a senso unico. Molti hanno criticato Milinkovic, ma contro i friulani ha fatto un assist difficilissimo. Inzaghi dovrà curare la fase difensiva, mentre quella offensiva è straordinaria. I calciatori giocano a memoria. Se Luis Alberto è in palla, la Lazio gira a meraviglia. Immobile è il miglior attaccante in Italia per i movimenti senza palla. È diventato sempre più leader, già contro l’Atalanta ha preso per mano la squadra perché non accettava la sconfitta. Da lì è ripartito il campionato della Lazio».

«È una fase storica mai successa prima, in cui i biancocelesti vengono da sei vittorie consecutive e affrontano in casa una Juventus poco dinamica e con una difesa perforabile. Ronaldo è fortissimo, ma non è al top. Schiererei in difesa il terzetto Luiz Felipe, Acerbi e Radu. Ho fiducia perché la Lazio gioca a memoria, è come una magia. Lo dimostra che chiunque entra fa un figurone, anche le seconde linee».