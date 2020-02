Lazio, Marchisio: «Inzaghi mi ha sorpreso tanto…»

I complimenti per Inzaghi arrivano anche da Marchisio. L’ex giocatore ha applaudito il lavoro del tecnico della Lazio

Claudio Marchisio ha appeso gli scarpini al chiodo, ma continua a seguire la Serie A, così da poter vedere anche il cammino della Lazio di Inzaghi. Il tecnico piacentino sta raccogliendo grandi soddisfazioni nella sua nuova veste da allenatore e per questo lodato anche dall’ex giocatore:

«Ci sono dei momenti che pensi di poterlo fare, perché è stata la mia vita e mi ritrovo ad analizzare le partite coi compagni. Ma analizzare una partita non vuol dire saper fare l’allenatore. Simone Inzaghi mi ha sorpreso veramente tanto, sta facendo davvero bene. Sta dimostrando di essere molto preparato e, di regola, non ci sono così tanti allenatori che facevano gli attaccanti», ha dichiarato in un’intervista a DAZN.