Lazio, Marchegiani: «Non è la squadra più forte, ma quella che gioca meglio»

Luca Marchegiani, ex portiere della Lazio, ha commentato il momento che la squadra di Inzaghi sta vivendo

Una lunga fila di estimatori in coda per farle i complimenti. La Lazio strappa applausi e consensi anche all’ex portiere Luca Marchegiani, protagonista dello storico Scudetto del 2000, che ha commentato così il momento della squadra:

«È dalla partita con l aJuventus che la squadra di Inzaghi è arrivata ai massimi livelli, Inzaghi e i suoi fanno bene a credere nello scudetto. La Lazio non è partita con i favori del pronostico e non è la più forte, è in testa perché gioca meglio di tutte. Grazie alle tante vittorie la squadra ha guadagnato consapevolezza, ma è forte da sola, ha solo trovato continuità».