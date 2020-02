Lazio, Marchegiani: «Undici titolare fortissimo ma rosa non abbastanza lunga»

Lazio, le parole di Luca Marchegiani in merito al prossimo impegno della squadra di Inzaghi di domani contro il Parma

La Lazio di mister Inzaghi domani affronterà il Parma al Tardini. Ecco le parole di Luca Marchegiani in merito ai microfoni di Sky Sport.

«Probabilmente la Lazio non ha la rosa abbastanza lunga per affrontare le difficoltà di un campionato intero. Eppure l’undici titolare è fortissimo e ora sta affrontando le partite con quel qualcosa in più che gli permette di vincere e giocare bene».