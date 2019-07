Pagelle di Lazio-Mantova: Andrè Anderson brilla ancora, Lazzari instancabile, Caicedo si conferma

Commento e pagelle dell’amichevole tra Lazio e Mantova terminata con il punteggio di 4-0

Termina con la quinta vittoria in altrettante amichevoli la prima parte del ritiro della Lazio. i biancocelesti rifilano 4-0 al Mantova, formazione che quest’anno affronterà il campionato di Serie D. Passa in vantaggio al 28′ la squadra di Inzaghi, con Andrè Anderson, vera rivelazione di questa pre-season. L’italo brasiliano ribadisce da pochi passi una conclusione di Immobile, eludendo l’intervento del portiere con un tocco di suola. Raddoppio che arriva 9 minuti più tardi questa volta con Immobile che fa centro, anche questa volta saltando il portiere. La terza rete è un’autogol del portiere del Mantova Athanasiou, che si infila in rete un cross di Milinkovic. Nella ripresa timbra il cartellino il solo Caicedo, con un rigore da lui procurato e trasformato

LAZIO (3-5-2): Guerrieri 6 (Dal 46′ Adamonis 6); Vavro 6 (Dal 46′ Luiz Felipe 6), Acerbi 7, Wallace 6 (Dal 46′ Jorge Silva 6); Lazzari 7 (Dal 76′ rientra André Anderson), Milinkovic 6, Badelj 6.5 (Dal 46′ Cataldi 6), Luis Alberto 6.5 (Dal 46’Parolo 6), Patric 6 (Dal 46′ Radu 6); André Anderson 7 (Dal 46′ Correa 6), Immobile 6.5 (Dal 46′ Caicedo 6.5). All.: Inzaghi