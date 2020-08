Lazio, manovre d’attacco: Muriqi e Mayoral nel mirino

Secondo Il Messaggero la Lazio sarebbe all ricerca di due attaccanti.

Il ds Tare è alla ricerca di due attaccanti. Piace Muriqi, 26enne kosovaro del Fenerbahce. Per strapparlo ai turchi servirebbero più di 20 milioni di euro. Una cifra che la Lazio al momento ritiene eccessiva. Così si legge nell’edizione odierna de Il Messaggero. In dirittura di arrivo Borja Mayoral, classe 1997 del Real Madrid (ma ha giocato lo scorso campionato in prestito al Levante): si discute sull’inserimento del diritto di recompra