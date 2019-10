Christian Manfredini ha parlato della Lazio, sua ex squadra

Dopo Stendardo, ai microfoni di Non è la Radio ha parlato dei biancocelesti anche l’ex Christian Manfredini. Ecco ciò che ha detto.

MANFREDINI – «Inzaghi? Dopo tanti anni in cui sei in una società, si tende a cambiare. L’allenatore stesso tende a cambiare per avere nuovi stimoli. Non so se l’esperienza di Simone sulla panchina biancoceleste sia al termine, bisogna però dire che il suo percorso è stato positivo. Era una scommessa ed ha invece raggiunto risultati inaspettati. Lui è un bravissimo allenatore, sono sempre i risultati infine che determinano la scelta di lasciare o meno. Lazzari? Un gran bel giocatore con tanta gamba. Mi piace molto».