Lazio, Lulic verso il recupero per la Sampdoria. Milinkovic, nel mirino c’è il derby

Senad Lulic dovrebbe farcela per la prima di campionato contro la Sampdoria, Milinkovic lavorerà per essere in campo nel derby

Ieri si sono recati entrambi in Paideia per sottoporsi ad alcuni controlli medici e, dopo qualche ora, la stessa Lazio ha pubblicato sul proprio sito ufficiale un comunicato relativo alle loro condizioni fisiche. Senad Lulic e Milinkovic-Savic stanno continuando il processo di recupero dai rispettivi infortuni. Secondo quanto riportato questa mattina dal Corriere dello Sport, il capitano biancoceleste dovrebbe recuperare per la prima partita di campionato contro la Sampdoria. Il ‘Sergente’, al contrario, lavorerà duramente per essere in campo nella stracittadina del prossimo 2 settembre.