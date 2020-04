Lazio, Lulic non torna a Roma: la situazione del bosniaco

Lazio, nessuna data prevista per il ritorno di Lulic a Roma: il bosniaco per ora rimarrà ancora in Svizzera

Si allungano ancora i tempi di recupero per Senad Lulic. Già da prima dello stop del campionato il bosniaco si era infatti recato in Svizzera per curare l’infezione alla caviglia sinistra e sottoporsi ad una seconda operazione. Nelle scorse settimane le sue condizioni sembravano essere migliorate e si era quindi ipotizzato un ritorno a Roma per iniziare la riabilitazione.

Come riporta il Corriere dello Sport però per ora il rientro non è previsto e il terzino continuerà la riabilitazione a Berna. La priorità è infatti la sua salute e non si forzerà per farlo tornare in campo.