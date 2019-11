Lazio, Lulic e il 26 maggio che l’ha incoronato re di Roma – VIDEO

Lazio, Senad Lulic e la finale del 26 maggio 2013 che l’ha fatto entrare nella storia del club in un video su Instagram

“Duracell Lulic“: così Luigi Sinibaldi urlava dopo la rete di Senad Lulic al minuto ’71 nella finale di Coppa Italia con la Roma quel 26 maggio 2013. Una data che è passata alla storia e ha incoronato il numero 19 come eterno nella storia biancoceleste. In un video su Instagram, capitano Lulic ricorda quei momenti e l’emozione realizzata solo dopo durante i festeggiamenti a Ponte Milvio coi tifosi. Ecco le parole di Senad Lulic:

«Dopo nove anni non sei più soltanto un giocatore della Lazio, ma anche un tifoso. Quello che è successo il 26 maggio ormai lo sappiamo tutti. Eravamo un grande gruppo, l’abbiamo vinta insieme. Ricordo l’uno-due tra Mauri e Candreva, poi il cross. Io mi sono trovato al posto giusto al momento giusto per mettere dentro quella palla. Del post partita mi ha colpito tutto, soprattutto dallo stadio passare in pullman a Ponte Milvio e vedere tutta la gente festeggiare con noi. Già lì avevo capito che qualcosina di grande l’avevamo fatta.»

