Lazio, Luiz Felipe può superare Veron nella particolare classifica

Il difensore della lazio ha raggiunto già la 79esima presenza in biancoceleste. Alla ripresa potrebbe superare Veron

79 presenze in tre stagioni alla Lazio: una media di 26 partite all’anno per Luiz Felipe in biancoceleste. Numeri molto positivi per il brasiliano che è ancora molto giovane ed ha tanta strada da fare ma si sta dimostrando un punto fermo della difesa laziale.

Il numero tre, grazie all’ultima gara giocata, ha raggiunto Juan Sebastian Veron per apparizioni col club capitolino e, alla ripresa della Serie A, potrebbe superare l’argentino che in due anni ha fatto sognare i tifosi biancazzurri, come riportano le statistiche rilasiate dall’applicazione ufficiale della società. Un piccolo grande traguardo per Luiz Felipe che continuerà a difendere la porta della prima squadra della Capitale per molto tempo ancora.