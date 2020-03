Lazio, Luiz Felipe all’asta la maglia: «Donate, vinceremo questa sfida»

Lazio, la maglia di Luiz Felipe all’asta per raccogliere fondi da destinare agli Ospedali impiegati nella lotta contro il Coronavirus

Tutti i volti noti dello Sport, e non solo, stanno contribuendo per creare fondi di solidarietà. Lo scopo è quello di finanziare la Sanità in questo periodo così buio nella lotta al Coronavirus. Anche Luiz Felipe ha deciso di mettere all’asta la sua maglia sul sito desafiocorona.com.br, spiegando l’iniziativa tramite il proprio profilo Instagram:

«Fate la vostra donazione e otterrete la mia maglia autografata. I giocatori di tutto il mondo stanno partecipando. Insieme vinceremo questa sfida».