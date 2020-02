Lazio, Luis Alberto mette lo zoom sul Genoa

Oggi alle prese con la macchinetta fotografica: Luis Alberto è pronto a lasciare il segno contro il Genova

Dopo la prestazione magistrale registrata settimana scorsa contro l’Inter, Luis Alberto è pronto a salire nuovamente in cattedra ed impartire una lezione di football a chi, questo sport, lo ha importato in Italia.

Oggi il Mago si è divertito a rubare la macchinetta fotografica a chi di solito è abituato ad immortalate le sue giocate ed il numero 10 si è fatto ritrarre con fotocamera per poi riportare gli scatti nelle Instagram Stories. Idealmente Luis Alberto ha usato lo strumento di lavoro di Marco Rosi (fotografo ufficiale della Lazio ndr) per applicare lo zoom sull’incontro con il Genoa: la squadra ha bisogno anche di lui per riuscire a strappare tre punti fondamentali per la rincorsa alla Juventus. Speriamo che al ritorno dal capoluogo ligure, lo stesso Magic Luis fotografi i compagni sorridenti.