Lazio, Luis Alberto si gode gli ultimi sprazzi di vacanza

Il mago della Lazio è a Parigi con la famiglia per gustarsi gli ultimi giorni di meritato riposo. Da lunedì si tornerà a correre

Ancora pochi giorni e poi si tornerà a sudare sui campi di Formello. Gli ultimi giorni di vacanza per i giocatori della Lazio proseguono bene: chi in posti esotici e chi con la famiglia, tutti hanno il loro modo per ricaricare le batterie.

Luis Alberto sta trascorrendo i suoi giorni liberi a Parigi con la moglie e i figli. Ieri notte il fantasista biancoceleste ha pubblicato su Instagram un bel quadretto familiare con alle spalle il castello di Disneyland Paris. La fonte magica dello spagnolo a cui attinge per ricaricare i suoi poteri, è proprio il nucleo familiare.