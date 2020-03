Lazio, Luis Alberto il rinnovo è vicinissimo: i dettagli

Lazio, Luis Alberto verso il «sì». Vicinissimo il rinnovo dello spagnolo che comprenderà anche un sostanzioso ritocco all’ingaggio

«Con la Lazio ci stiamo sentendo in continuazione. C’è una totale sintonia» dichiarava solo qualche giorno fa Alvaro Torres, agente di Luis Alberto. E La Gazzetta dello Sport, in edicola oggi, ha confermato le intenzioni dello spagnolo di voler proseguire in biancoceleste: il rinnovo infatti sembra davvero vicinissimo.

La bozza del contratto non prevede solo il prolungamento con la posticipazione della scadenza al 2025, ma anche un sostanzioso ritocco all’ingaggio: il numero 10 arriverebbe a percepire 3,5 milioni (bonus compresi) a fronte degli attuali 1,8.