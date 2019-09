Lazio, Luis Alberto: «Meritavamo di più, lavoreremo per far punti» – FOTO

Luis Alberto, su Instagram, sprona la squadra dopo la sconfitta contro l’Inter

La Lazio cade a San Siro. Qualche rimpianto di troppo per la squadra di Inzaghi che non è riuscita a concretizzare le numerose occasioni create, soprattutto nel primo tempo. L’umore però non si piega: il mister e i giocatori sono pronti a ripartire dai primi 45 minuti di ieri sera e iniziare a percorre la strada giusta. A spronare la squadra è Luis Alberto che, su Instagram, incita i compagni: «Ieri meritavamo di più, ma continueremo a lavorare per conquistare punti 💪🏼Andiamo tutti insieme💪🏼 #ForzaLazio 🦅».