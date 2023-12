Lazio, i tifosi sconsolati: «Senza Luis Alberto ora…». Poi la richiesta

I tifosi della Lazio lamentano l’infortunio di Luis Alberto, ecco la reazione dei biancocelesti al ko del Mago

L’infortunio di Luis Alberto preoccupa non poco la Lazio di Maurizio Sarri. Il tecnico capitolino dovrà infatti fare a meno di uno dei migliori giocatori del proprio arsenale, una vera colonna portante della compagine binancolcesta.

Centinaia i messaggi riversati dai tifosi biancocelesti, non a caso, sotto l’ultimo post Instagram del club. Tra chi si chiede come fara la squadra con questa defezione e chi spera e chiede un rientro imminente: «Torna presto mago», ha scritto un utente. «Ma come faccio senza di te per un mese», «Senza il mago che inventa voglio vedè che combinano» ha continuato un altro. E ancora: «Torna il più presto possibile», «per favore non fare scherzi e torna presto». L’elenco si potrebbe estendere per dozzine e dozzine di interazioni.