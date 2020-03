Lazio, tutti pazzi per Luis Alberto: anche un giocatore della Fiorentina

Milenkovic, difensore della Fiorentina, è un grande appassionato di fantacalcio. Oggi ha dichiarato la sua pazzia per avere Luis Alberto

Dato lo stop della Serie A, anche tutti i fantallenatori si ritrovano a non poter gioire una vittoria spuntata alla fine o a non potersi lamentare per un bonus non concesso.

Anche Nikola Milenkovic, difensore della Fiorentina, è un grande appassionato di fantacalcio e, durante una diretta Instagram con la pagina SOSFanta, ha raccontato le sue pazzie per cercare di acquistare il gioiello della Lazio con il numero 10 sulle spalle: «Uno scambio l’ho fatto agli ultimi cinque minuti disponibili nel nostro mercato: la trattativa è durata tantissimo, si è chiusa a pochi istanti dalla fine, non voleva darmi i suoi giocatori.Ho dato via Milik perché avevo troppi attaccanti forti; ho dato via Arkadiusz e Milinkovic per avere Eriksen e Luis Alberto perché mi servivano rinforzi a centrocampo. Ora ho Pellegrini, Eriksen, Luis Alberto e Sensi».