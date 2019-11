Lazio, Luis Alberto annuncia l’arrivo imminente di una sorpresa tramite un post su Instagram

Uomo partita per i telecronisti Sky, Luis Alberto ha lasciato il segno anche nella partita di ieri contro il Sassuolo. Di ritorno da Reggio Emilia, il numero 10 della Lazio ha pubblicato un post su Instagram annunciando una sorpresa. Cosa sta per annunciare El Mago? Bisogna solo attendere per le prossime e intanto ecco la foto: