On this Day, Chinaglia e la Lazio travolgono il Lugano

On this day, è il 12 giugno 1970 e la Lazio sfida all’Olimpico il Lugano per il Torneo della Alpi: Chinaglia e Manservisi stendono gli ospiti

La Lazio è impegnata nel Torneo delle Alpi e allo Stadio Olimpico si presenta il Lugano. La squadra di Lovati scende in casa così composta: Di Vincenzo, Wilson, Legnaro, Nanni, Polentes, Marchesi, Manservisi, Massa, Chinaglia, Mazzola, Fortunato.

Ai padroni di casa bastano poche battute per indirizzare subito la gara: al 12′, infatti, è Manservisi ad aprire le marcature sfruttando un lancio di Chinaglia. Ma, nonostante la mole di occasioni create, il risultato non si schioda dall’1-0 fino al break.

È infatti la ripresa il momento dello show di Chinaglia che, dopo appena venti secondi dal fischio, butta la palla in rete punendo il portiere avversario per non aver trattenuto la sfera. La deviazione in porta di Coduri, poi, apre la strada all’esaltazione della Lazio che stende definitivamente il Lugano con un altro gol di Long John.

All’Olimpico finisce 4-0 e la Lazio vola al comando della classifica del torneo.