Lazio-Ludogorets, dove vedere il match in tv e streaming di Europa League

Lazio-Ludogorets, alla vigilia della partita di Europa League ecco dove vedere il match in tv e streaming: tutti i dettagli

Archiviata e metabolizzata la roboante vittoria di domenica sera con il Bologna, la Lazio è già proiettata alla partita di domani sera con il Ludogorets, per archiviare definitivamente il discorso qualificazione alla top 8 della prima fase. La partita sarà trasmessa alle 18.45 su Sky Sport e su Sky Go per la versione streaming, ma non dimenticare il consueto live testuale su Lazionews24!