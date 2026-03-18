Lazio, Lotito firma il Ddl stadi! Via all’iter in Senato. Le ultimissime

Lazio, il presidente Claudio Lotito ha apposto la firma sul Ddl stadi. Riparte l’iter in Senato: le ultime novità

Il Ddl stadi del senatore di Forza Italia, Mario Occhiuto, ha ripreso l’iter in Senato, con la partecipazione del presidente della Lazio, Claudio Lotito, e dell’ex AD di Monza e Milan, Adriano Galliani. La riforma punta a semplificare la costruzione e ristrutturazione degli impianti sportivi, estendendo le agevolazioni fiscali delle Zes (Zone economiche speciali). Come riportato da Calcioefinanza.it, le novità includono procedure semplificate con permessi rilasciati entro 45 giorni, la nomina di un commissario per accelerare l’iter e un credito d’imposta fino al 40% per progetti sostenibili. Ecco quanto specificato da Occhiuto:

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«Nelle commissioni riunite Cultura e Ambiente del Senato, sono iniziate le audizioni sul nostro disegno di legge per la modernizzazione degli impianti calcistici italiani. Un provvedimento che rappresenta un vero e proprio salto di qualità per il nostro Paese. L’obiettivo è chiaro: snellire le procedure di costruzione e ristrutturazione e dotare le città di strutture sportive all’avanguardia e multifunzionali, capaci di diventare veri e propri poli di aggregazione sociale e culturale».

«Un progetto particolarmente importante per il Sud Italia, dove molti impianti, costruiti più di sessant’anni fa, si trovano oggi inglobati nei nuovi perimetri urbani. Il confronto avviato in Senato tra istituzioni ed esperti è un primo passaggio fondamentale che ci consentirà di migliorare il testo e di realizzare in Italia una riforma attesa da anni».