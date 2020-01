Lazio, Lotito: «La nostra squadra vince sul campo e nella vita»

Lazio, non potevano mancare le parole del presidente dei biancocelesti Claudio Lotito allo scoccare della mezzanotte

La mezzanotte è scoccata, la Lazio ha compiuto 120 anni e nella bellissima cornice di Castel Sant’Angelo il patron Claudio Lotito ha voluto fare i suoi personali auguri.

«Auguri a tutti noi e a tutti i laziali, sono 120 anni che esistiamo. Siamo qui, sul pavimento c’è il simbolo dell’aquila della nostra storia. Al di la dei risultati sportivi che sono fondamentali il nostro obiettivo importante è quello di portare il calcio a servizio delle persone. Cerchiamo di portare un sorriso, un aiuto per le persone meno fortunate che trovano la voglia anche di combattere nei momenti quotidiani. La nostra squadra vince sul campo ma anche nella vita, in silenzio con dedizione all’insegna di questi valori che sono i valori della lazialità. L’aquila rappresenta la libertà di decidere del nostro destino. Vogliamo essere un esempio anche per i giovani, il calcio deve portare avanti quelli che sono i valori della società civile. Noi fino ad oggi vinciamo con il merito e forse questo da fastidio, vogliamo che la gente ce lo riconosca e vogliamo diventare un punto di riferimento. Noi combattiamo per degli ideali che non dobbiamo mai dimenticare».

«Mi auguro che la squadra prosegua in questo cammino. L’aquila deve essere testimone di un odo di agire all’insegna della libertà.Essere tifoso della Lazio significa aver superato molte cose, con orgoglio rivendichiamo questa appartenenza e con orgoglio celebriamo 120 anni, senza sotterfugi, senza fallimenti. Non rinneghiamo la nostra storia e spero che quest’anno la squadra ci darà grandi soddisfazioni».