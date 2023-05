Lazio, l’Olimpico prepara il saluto a Radu nella sfida contro la Cremonese

I tifosi sono pronti a salutare un idolo biancoceleste nell’ultima partita in casa di quest’anno

15 anni di Lazio per Stefan Radu, approdato in Italia nel lontano 2008. Dopo aver collezionato 400 presenze in maglia biancoceleste, il difensore rumeno è pronto a salutare i suoi tifosi.

La fine di un’era per lui, che dovrà essere omaggiata come si deve nell’ultima partita in casa di quest’anno all’Olimpico, ovvero la sfida con la Cremonese del prossimo 28 maggio. Giornata che sarà ovviamente dedicata anche all’anniversario del 26 maggio, con i tifosi pronti a regalarsi una giornata speciale.