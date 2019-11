Lucas Leiva, centrocampista brasiliano della Lazio, ha rilasciato un’intervista

Lucas Leiva ha rilasciato un’intervista ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. Ecco le parole del brasiliano.

PARLA LEIVA – «La Champions è il nostro obiettivo. Dobbiamo continuare così, evitare di perdere l’equilibrio quando arriveranno le difficoltà che inevitabilmente ci saranno».

SUPERCOPPA – «Sarebbe fantastico portare a casa la Supercoppa dopo la Coppa Italia di maggio. Per me sarebbe il terzo trofeo in poco più di due anni»

COMPAGNI DI SQUADRA – «Luis (Alberto, ndr) lo conoscevo dai tempi di Liverpool, ha piedi brasiliani, può ancora migliorare. Per Ciro parlano i numeri, pazzeschi. Correa è esploso, ma non è una sorpresa. L’argentino ha qualità notevoli,è migliorato anche nella testa. Milinkovic-Savic è completo, ha davvero tutto. Deve solo imparare a gestire meglio la pressione».