Lazio, anche Leiva incensa Immobile: «Complimenti bomber!» – FOTO

Anche Lucas Leiva ha voluto celebrare ancora una volta il premio ottenuto da Ciro Immobile con un post su Instagram

Ciro Immobile ha ricevuto ieri in Campidoglio la Scarpa d’Oro vinta nella passata stagione. Un premio importantissimo per la carriera di questo giocatore, ma anche per tutta la storia della Lazio. Infatti, il bomber biancoceleste ha sempre voluto condividere i meriti di questo successo con i suoi compagni, che, come Lucas Leiva, non gli hanno mai fatto mancare il loro sostegno, anche sui social.

«Orgoglioso di fare parte di questo momento con te Ciro Immobile. Dietro questa scarpa sicuramente ci saranno tante persone però senza la tua determinazione e sudore non avresti mai vinto. Complimenti bomber!!» ha scritto il centrocampista brasiliano su Instagram, dove ha mostrato la foto scattata oggi a Formello con tutta la squadra stretta attorno al centravanti. Un titolo individuale, ma vinto grazie all’aiuto di tutti i compagni. Per questo, il numero 17 della Lazio ha commentato sotto la foto: «Grazie amico mio, col vostro aiuto è stato più semplice».