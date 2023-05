Lazio-Lecce, Zaccagni vs Strefezza: la sfida tra i due esterni all’Olimpico. Sfida a distanza tra i due giocatori

La gara di venerdì della Lazio contro il Lecce si preannuncia delicata per entrambe le parti: i biancocelesti hanno necessariamente bisogno di punti per blindare la qualificazione alla prossima Champions, mentre i leccesi devono rimettersi in carreggiata per ottenere la matematica salvezza.

Le due squadre per raggiungere i rispettivi obiettivi si affideranno anche alle loro individualità migliori, tra questi spiccano Zaccagni e Strefezza. I due giocatori all’Olimpico saranno tra i protagonisti più attesi. Zaccagni ha totalizzato 10 reti e 7 assist mentre Strefezza è a quota 8 gol e 2 passaggi vincenti.