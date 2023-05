Lazio-Lecce, i precedenti all’Olimpico: il dato. Venerdì la squadra di Sarri affronterà in casa i salentini

Dopo la sconfitta contro il Milan, la Lazio si prepara ad affrontare la prossima partita in casa contro il Lecce.

Una gara sicuramente non facile visto che i salentini sono ancora invischiati nella lotta per non retrocedere nonostante il margine di 4 punti sullo Spezia. In generale i precedenti allo stadio Olimpico sono positivi, in 15 partite sono arrivate 10 vittorie, 4 pareggi e e 1 sconfitta. L’ultima partita disputata risale al 10 novembre 2019 quando i capitolini si imposero per 4-2. L’unico successo leccese invece è quello del 9 gennaio 2011 quando i pugliesi si imposero per 2-1.