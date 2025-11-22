 Lazio Lecce, si avvicina la sfida di Serie A! Buone notizie per Di Francesco, ci sarà il blocco storico: i dettagli
Connect with us

Campionato News

Lazio Lecce, si avvicina la sfida di Serie A! Buone notizie per Di Francesco, ci sarà il blocco storico: i dettagli

Campionato News Non solo Lazio

Gravina apre a un cambiamento epocale: ecco come potrebbero modificarsi le regole di promozioni e retrocessioni tra Serie A, Serie B e Serie C

Campionato Hanno Detto

Lombardo parla del calcio italiano: «Il problema grande è che in questo momento mancano i talenti». Le parole sull'ex Lazio Mancini

Campionato

Calciomercato Lazio, possibile tre addii a gennaio: questi giocatori stanno riflettendo sull'addio. Le ultime

Campionato

Calciomercato Lazio, idee chiare per Fabiani: tre colpi per accontentare Sarri. Ma servono due cessioni. I dettagli!

Campionato

Lazio Lecce, si avvicina la sfida di Serie A! Buone notizie per Di Francesco, ci sarà il blocco storico: i dettagli

Lazio news 24

Published

30 minuti ago

on

By

Di Francesco

Serie A, Lazio Lecce: buone notizie per Di Francesco, confermato il gruppo delle certezze. Tutti i dettagli

Con il ritorno di Gaspar dagli impegni con la Nazionale, Eusebio Di Francesco ha finalmente potuto lavorare con il gruppo al completo. Il tecnico ritrova certezze importanti in vista della trasferta all’Olimpico, contando su otto giocatori protagonisti della vittoria dello scorso anno contro la Lazio, tra cui Coulibaly, decisivo in quella gara.

Accanto al nucleo storico, come riportato dal Corriere dello Sport, si aggiungono tre volti nuovi: Sottil, Stulic e Camarda. Sottil è in pole per una maglia da titolare sulla fascia sinistra, mentre al centro dell’attacco resta aperto il ballottaggio tra il serbo e il giovane talento reduce dagli impegni con l’Under 21.

Sul fronte tifosi, i 5.000 posti riservati al settore ospiti non saranno esauriti, complice la limitazione alla vendita per i residenti a Lecce e provincia, consentita solo ai possessori della tessera del tifoso. Nonostante ciò, all’Olimpico sono attesi almeno duemila sostenitori giallorossi provenienti dal Centro e dal Nord Italia.

LEGGI ANCHE – Ultimissime Lazio LIVE: ecco le novità in casa biancoceleste

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.