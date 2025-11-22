Lazio Lecce, si avvicina la sfida di Serie A! Buone notizie per Di Francesco, ci sarà il blocco storico: i dettagli

Serie A, Lazio Lecce: buone notizie per Di Francesco, confermato il gruppo delle certezze. Tutti i dettagli

Con il ritorno di Gaspar dagli impegni con la Nazionale, Eusebio Di Francesco ha finalmente potuto lavorare con il gruppo al completo. Il tecnico ritrova certezze importanti in vista della trasferta all’Olimpico, contando su otto giocatori protagonisti della vittoria dello scorso anno contro la Lazio, tra cui Coulibaly, decisivo in quella gara.

Accanto al nucleo storico, come riportato dal Corriere dello Sport, si aggiungono tre volti nuovi: Sottil, Stulic e Camarda. Sottil è in pole per una maglia da titolare sulla fascia sinistra, mentre al centro dell’attacco resta aperto il ballottaggio tra il serbo e il giovane talento reduce dagli impegni con l’Under 21.

Sul fronte tifosi, i 5.000 posti riservati al settore ospiti non saranno esauriti, complice la limitazione alla vendita per i residenti a Lecce e provincia, consentita solo ai possessori della tessera del tifoso. Nonostante ciò, all’Olimpico sono attesi almeno duemila sostenitori giallorossi provenienti dal Centro e dal Nord Italia.

